شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..رئيس منطمة مناهضة التعذيب: 9700معتقل بسجون الحوثى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جمال المعمري رئيس منظمة مناهضة التعذيب والإخفاء القسري وأحد الخارحين من سجون الميليشي أن هناك 9700 معتقل بسجون الحوثى حتى الآن و132 معتقلة من السيدات و١٥٧ ماتوا تحت التعذيب؛ ٣٢ طفلا فى عنبر رقم ٧ بالأمن السياسى يتعرضون للاغتصاب و350شخصا اعتقلوا منذ اتفاق ستكهولهم.

وأكد أن هناك كثيرين لا يستطيعوا الادلاء بشهاداتهم خوفا من الميليشيا، ونحن نناشد الحكومة والاعلام فى الوطن العربى بأن يسلطوا الضوء على هذه القضية .

أصاف مراد الغارثى عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان، رصدنا 15نوعا من الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين ، وهناك جهود كبيرة تبذل لإطلاق سراح المختطفين وخاصةالنساء اللاتى تعتقلن بسجون لا يعلم أحد عنها أى معلومة .

وقال إن الأمم المتحدة عليها دور كبير للاطلاع ووضع آليات للوصول للمعتقلين وأن يخرجوا بتوصيات واضحة لمجلس الأمن من أحل هؤلاء الضحايا.

وفى مثل هذه الأيام استشهدت مناضلة يمنية وهى ريهام بدر أثناء قيامها بالعمل الانسانى .

ومن جانبه سرد الشيخ جمال قصة اختطافه من قبل الخوثيبن فقال لقد اختفتطنى الميليشيا بعد منتصف الليل من وسط بيتى وبين أفراد أسرتى، مضيفاً أنهم مارسوا كل صنوف التعذيب منها الحرق المباشر بالنيران والصعق الكهربائى وربطوا أعضاءى الى الجهة الشمالية على كرسى لمدة ٨ أيام حتى نزفت جروحى و تقرحت.

أضاف حرقوا قدمى اليسرى حتى تقرحت جروحى وكنت أشاهد دمائى تسيل دون أى رحمة ثم نقلت إلى بدروم رائحته كريهة ولا نرى النور انا والمحبوسين معى و فوجئت بأن هناك ٤٠٠ سجين معى ، وهناك محبوسين منذ 2014 حتى الآن لا يعلموا أهاليهم عنهم أى شىء، وهناك أموات بدون أن يعلم أهاليهم ، حتى الدهاب لدورات المياه ممنوع.

اختطفوا حتى الأطفال الأقل من ١٣ سنة والأطفال يغتصبون فى السجون؛ وفتيات أختطفن فى2016حتى الآن كانوا يشاركون فى وقفات من أجل السلام ونقلن إلى يجون الأمن السياسى ولا نعلم عنهن شىء ، وأضاف ؛ الحوثيون يتفاضون الان على تسليم الجثث وندعو الحكومة الشرعية برفض أى تفاوض مع الحوثى قبل الالتزام باتفاقيةستكهولهم وإطلاق سراح الأسرى لدى الحوثى .

وأكد أن الأرقام الخاصة بالموتى والجرحى أكثر مما هو موجود لدى الجهات المختصة،وكانوا يريدون إلصاق التهم بالتحالف مرة بتفجير المبنى الذين كنا به ومرة بالقتل و سنعلن صور المجرمين فى مارس المقبل، وأكد أنهم يبتزون الأهالى مقابل السماح بمكالمة لذويهم ، وشاهدنا جنود من إيران يقومون بالتعذيب داخل السجون.

جاء ذلك خلال ندوة حول انتهاكات الميليشا الحوثية لحقوق الإنسان باليمن بالسفارة اليمنية .

كما شارك بالحضور كل من نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان ، مراد الغارتي عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان ، قبول العبسي ناشطة حقوقية .

تأتي الجلسة برعاية سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم ود . محمد عسكر وزير حقوق الإنسان والمستشارة عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني.