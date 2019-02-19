الجيش اليمني: طيران التحالف يدمر دبابة للحوثيين في حجة

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القاهرة — سبوتنيك. صرح الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "طيران التحالف شن غارة على تجمع لميليشيا الحوثي في جبل الشبكة بمديرية كُشر".
© REUTERS / Fawaz Salman
وتأتي الغارة عقب ساعات من استهداف طيران التحالف بغارتين تجمعات للحوثيين في عزلة بني شهر بذات المديرية، أسفرتا عن تدمير عربة عسكرية، وسقوط قتلى وجرحى، حسب الجيش اليمني.
وفي السياق نفسه، اتهم وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باحتجاز 28 شاحنة، تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في محافظة إب، غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن فتح، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا للإغاثة، قوله إن "من بين شاحنات المساعدات المحتجزة 13 قادمة من محافظة عدن، وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات الحديدة، حجة، المحويت، ريمة، صعدة، وتعز".
ويعاني اليمن، بفعل معارك متواصلة منذ نحو أربع سنوات بين "الحوثيين" من جهة والجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي من جهة أخرى، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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