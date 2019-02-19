رئيس مجلس النواب العراقي يبحث في ألمانيا عدة ملفات

التقى الحلبوسي نظيره الألماني فولفغانغ شويبله وعددا من المسؤولين، وهم كل من وزيرة الدفاع السيدة اورسولا فون، ووزير الخارجية السيد هايكو ماس، ووكيل وزير الخارجية السيد نيلز إنن، ووكيل وزير الاقتصاد السيد بار إيس، ووكيل وزير التنمية والتعاون المشترك السيد فلاخسبارت، فضلا عن لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) واللجان النيابية، كما زار مؤسسة فريدريش ايبرت وكونراد اديناور ومجموعة من شركات القطاع الخاص الألمانية.

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وأكد الحلبوسي، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، خلال اللقاءات أن العراق انتصر على الإرهاب وقدم الكثير من التضحيات والدماء نيابةً عن العالم كله، لكن الحرب لم تنته بعد ما لم يتم تجفيف منابع الإرهاب بشكل جذري ومكافحة الخلايا النائمة، وذلك من خلال التعاون الأمني بين العراق والدول الصديقة في المجال الاستخباري والدعم والتدريب، لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأوضح أن العراق لا يحتاج إلى قوات برية؛ لأنه يمتلك قوات أمنية عراقية كافية قد أثبتت نجاحها في إدارة ملف الحرب على الإرهاب.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن العراق يرى قوات التحالف هي قوات صديقة شاركته في حربه ضد الإرهاب الذي استهدف الإنسانية جميعا، وأن وجود هذه القوات يكون فقط لهذه المهمة، ولا يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على دول المنطقة والإقليم، مؤكدا أن العراق لا يمكن أن يكون ممرا أو ساحة للصراعات أو ضمن سياسة المحاور.

وفي ملف إعادة الإعمار بيَّن سيادته أن إعمار المدن سواء المحررة أو تلك التي تعاني نقصا في الخدمات ستسهم في إعادة الاستقرار؛ وذلك من خلال معالجة ملف عودة النازحين إلى مناطقهم التي تسهم في استعادة الحياة بشكل طبيعي في تلك المدن، كما ستوفر فرص العمل وتقلل مستوى البطالة الذي يعاني منه الشباب بواسطة فتح أفقٍ عمليةٍ للتقدم ولا سيما أن العراق الآن يعدُّ بيئة خصبة للاستثمار بعد أن استقر أمنيا.