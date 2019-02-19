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خطط أمريكية لتدشين مفاعلات نووية سعودية

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وأفادت الصحيفة الأمريكية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا، اليوم، عن قلقهم من إمكانية تطوير المملكة لأسلحة نووية إذا تم نقل التكنولوجيا الأمريكية دون ضمانات مناسبة، في وقت كان من المفترض أن يكون الاتفاق الأمريكي السعودي بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.

© AP Photo / Uncredited

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن لجنة مراقبة مجلس النواب الأمريكي أجرت تحقيقا اليوم، الثلاثاء، حول مزاعم بمساعدات أمريكية نووية للسعودية، مساعدات سلمية لتوليد الكهرباء، وبأن هناك حالة من التخبط أو الفوضى تسود أروقة البيت الأبيض بهذا الخصوص، في وقت يشري قلق أمريكي من إمكانية تطوير الرياض هذه المفاعلات النووية السلمية لأسلحة نووية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن القلق يساور مجلس الأمن القومي ومسؤولي الأخلاقيات بالكونغرس من تعارض القوانين الأمريكية والأمن القومي الأمريكي مع بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية أو غيرها.

وحاول تقرير الصحيفة الأمريكية الربط بين العلاقات الطيبة بين الرئيس، دونالد ترامب، وبين ولي العهد السعودي، الأمير ، رغم مقتل الصحفي السعودي، جمال ، وكذلك حول دور المملكة في حرب اليمن.

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