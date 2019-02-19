- 1/2
- 2/2
وأفادت الصحيفة الأمريكية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا، اليوم، عن قلقهم من إمكانية تطوير المملكة السعودية لأسلحة نووية إذا تم نقل التكنولوجيا الأمريكية دون ضمانات مناسبة، في وقت كان من المفترض أن يكون الاتفاق الأمريكي السعودي بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
© AP Photo / Uncredited
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن القلق يساور مجلس الأمن القومي ومسؤولي الأخلاقيات بالكونغرس من تعارض القوانين الأمريكية والأمن القومي الأمريكي مع بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية أو غيرها.
وحاول تقرير الصحيفة الأمريكية الربط بين العلاقات الطيبة بين الرئيس، دونالد ترامب، وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رغم مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكذلك حول دور المملكة في حرب اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر خطط أمريكية لتدشين مفاعلات نووية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.