إصابات واعتقالات في اعتداء إسرائيلي على مرابطين في"الأقصى"

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

اعتدت قوة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، على مرابطين، داخل المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود للأناضول، بأن هناك عددًا من الإصابات والاعتقالات في صفوف المرابطين (جماعات من المصلين)، دون أن يحددوا العدد.

وأوضح الشهود، أن الاعتداء تمّ قرب "باب الرحمة" أحد بوابات المسجد الأقصى.

بدورها، ذكرت جمعية "الهلال الاحمر الفلسطيني" (غير حكومية)، أنّ طواقمها نقلت إصابة واحدة من داخل المسجد الأقصى، وجاري نقلها للمستشفى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشرقية، إن الشرطة الإسرائيلية أزالت، السلاسل الحديدية التي وضعتها على بوابة حديدية، تؤدي إلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد وضعت سلاسل على "باب الرحمة"، بالمسجد الأقصى، الأحد، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة بدأت، أمس الإثنين.

ويقع "باب الرحمة" في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وقد أغلقته الشرطة الإسرائيلية في عام 2003، وجددت محكمة إسرائيلية في عام 2017 أمر الإغلاق.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارًا، بإعادة فتح باب الرحمة، ولكن الشرطة لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.