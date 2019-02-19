شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المدينة تكشف حقيقة تقديم «الشاورما» للمرضى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:
نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تقديم وجبات منتهية الصلاحية وتحضير الشاورما كوجبات للمرضى.
وفي هذا السياق، طالبت صحة المدينة أمانة المنطقة بتصحيح خبر نُشر عبر موقعها الرسمي، يفيد بأنه تم بالتعاون مع الجهات الأمنية، لضبط منزل شعبي يُستخدم في تخزين الدواجن منتهية الصلاحية، وتحضير الشاورما للمنشآت الصحية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وأنه تم إتلاف 1650 كيلوجراماً من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وعلق المتحدث باسم صحة المدينة المنورة على هذا الخبر بقوله: “إن جميع المنشآت الصحية ومستشفيات المدينة لا تُقدِّم وجبة الشاورما للمرضى، مطالباً الأمانة بتصحيح الخبر”.
من جهتها، صححت الأمانة الخبر، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أنها تقصد بمصطلح المنشآت الصحية (المطاعم)؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة المدينة تكشف حقيقة تقديم «الشاورما» للمرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.