شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة تحرير أسعار النقل الجوي الداخلي.. ضوابط لمنع التلاعب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه يتم حالياً مراجعة تحرير أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي بهدف وضع ضوابط لمراقبة هذه الأسعار واعتمادها من صاحب الصلاحية، وذلك قبل تحرير أسعار التذاكر الداخلية.

وأشارت الهيئة إلى أنه ستكون هناك مراجعة آلية ومراقبة لأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي من قِبل الهيئة لوضع ضوابط تلتزم بها الناقلات.

وبيَّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن ذلك يأتي بهدف تجنب الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، وحماية سوق النقل الجوي الداخلي من التلاعب بهذه الأسعار.