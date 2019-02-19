«المحافظين» يعلن حقيقة فصل عدد من الموافقين على التعديلات الدستورية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم حزب المحافظين - صورة أرشيفية

قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن ما نشر في بعض المواقع عن نية الحزب فصل عددا من الذين وافقوا على التعديلات الدستورية غير حقيقي وغير واقعي على الإطلاق، وإن الحزب يسعى إلى ترسيخ الأسس الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والتعبير وتبادل الرؤى والأفكار، ومن ثم يحترم أي رأي مهما اختلف مع رؤية الحزب.

‎وأكد «حنتيش» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لا يوجد تعارض بين رؤية الحزب المعلنة الرافضة لمقترح التعديلات الدستورية، وبين رأي النائبة «هالة أبوالسعد» التي عبرت عن موافقتها الشخصية كنائبة تمثل أهالي دائرتها، ولا تعبر عن رأي الحزب المعلن الصادر عن المجلس الرئاسي، صاحب الاختصاص، طبقا للائحة الداخلية للحزب.

وأشار إلى أن الحزب متمسك بموقفه المعلن الذي عبر فيه عن احترامه أي آراء تخالف توجهات الحزب الرافضة للتعديلات، ومن ثم كنا ننتظر من أصحاب الآراء المؤيدة أن يكونوا على نفس المساحة من قبول ممارسة العمل الديمقراطي داخل الحزب، علما بأنه لم تصل استقالة النائبة هالة أبوالسعد بشكل رسمي للحزب حتى الآن.

وأكد «حنتيش»: "نحن لا نرى هجوما على الحزب بقدر ما هي محاولات لمنع أي فرصة لإحياء الحياة السياسية في مصر، وفي المقابل نحن نؤمن بأن الحزب يخوض مباراة في الممارسة الديمقراطية والتعديلات الدستورية، هنا قضية وطنية مصرية ينبغي على الجميع المشاركة فيها دون أي قيود أو ضغوط، وعلى الجميع إبداء آرائهم المتنوعة حول تلك التعديلات من خلال القنوات الشرعية".

‎وأكد على أن الحراك السياسي الدائر في مصر حاليا حول التعديلات لا بد أن تتوافر له البيئة المشجعة والتي من عناصرها عدم التخوين وتوفير المناخ الديمقراطي لترسيخ ثقافة الديمقراطية القائمة على احترام حرية الرأي والتعبير وتقبل الآراء المخالفة والمتعارضة.

كان حزب المحافظين قد دخل قبل يومين في أزمة داخلية عقب استقالة رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب هالة أبوالسعد من الحزب، اعتراضا على رفض الحزب للتعديلات الدستورية، كما استقال عدد من أمناء الحزب بمحافظات مثل الدقهلية وأسوان.