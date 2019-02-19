شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 20 فلسطينيا برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم /الثلاثاء/، عقب مهاجمة جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مئات المواطنين قبالة موقع (زيكيم) العسكري الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها نقلت المصابين إلى مستشفيي الشفاء غرب مدينة غزة، والأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث وصفت جروحهم بالمتوسطة.

وكانت قد أطلقت زوارق الاحتلال النار على القوارب المشاركة في الحراك البحري، لمنعها من الاقتراب من الحدود البحرية.

ووصل الآلاف من المواطنين إلى مخيم العودة شمال القطاع، للمشاركة في الحراك البحري الـ24.

وشارك عشرات القوارب، التي تحركت من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية، تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة المواطنين للمشاركة في الحراك بعنوان "استمرار الحصار نذير الانفجار".

من جهة أخرى، دوت عدة انفجارات عنيفة، مساء اليوم، مع بدء فعاليات الإرباك الليلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن مئات من الشبان وصلوا إلى الحدود الشرقية المحاذية لمخيم البريج، وأشعلوا إطارات السيارات، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم.