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ونقلت وكالة "سانا" عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيدها أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
وأوضحت الهيئة أن مجموع مبالغ هذه العمليات يقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات.
وتتابع الهيئة إلى تحقيقاتها لتحديد كل الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.
وكانت الهيئة تمكنت بداية الشهر الجاري من وضع يدها على شبكة للإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية في محافظة حماة وما زالت التحقيقات جارية لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... ضبط شركة صرافة معروفة قامت بعمليات مالية من وإلى أمريكا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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