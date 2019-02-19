وفاة 3 أشخاص وإصابة خطيرة إثر حادث مروع على طريق #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية توفي 3 أشخاص وأصيب آخر، في حادث مروع وقع على طريق الطائف قبل تربة البقوم. وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث.

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