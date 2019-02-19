السعودية تتطلع لنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند والصين

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء أن ما تم خلال زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى باكستان من مباحثات مع الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان وكبار المسؤولين فيها، يجسد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.

واطلع مجلس الوزراء، على نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان وتطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين للهند والصين.

وفي مستهل الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركة المملكة في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو، وما تم خلاله من تأكيد استمرار المملكة في دورها الريادي وجهودها ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأميركا عقب الاجتماع بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018، وتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و 2231.

قرارات محلية

وأصدر مجلس الوزراء في ختام جلسته القرارات التالية:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهوريتي ليتوانيا وزامبيا.

قرر المجلس تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.

قرر المجلس الموافقة على مذكرات تفاهم بين السعودية والإمارات في مجالات " البيئة والمياه والزراعة، الشباب، الخدمات والأسواق المالية، والتعاون الجمركي والسوق المشتركة، والإسكان، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية.

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات.

وقرر المجلس إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 / 3 /1436هـ بالنص الآتي: "يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة ، عند الحاجة".