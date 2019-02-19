دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تعلن عن عن رقاقة مودم Snapdragon X55 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة كوالكوم رسمياً عن الجيل الثاني من رقاقات المودم المخصصة لشبكات الجيل الخامس Snapdragon X55 5G، والتي تدعم الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام.

قبل أن تنطلق الإصدارات المميزة بدعم شبكات الجيل الخامس مع رقاقة مودم X50 الحالية، انتقلت كوالكوم إلى الجيل الجديد من رقاقات المودم الذي أعلن عنه رسمياً اليوم، حيث تأتي رقاقة Snapdragon X55 5G بمميزات وآداء أفضل في دعم تقنية شبكات الجيل الخامس.

ومن المقرر أن تتوفر رقاقة مودم Snapdragon X55 5G لبعض شركاء كوالكوم من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لتكون من بين مواصفات الهواتف الذكية التي تنطلق قبل نهاية هذا العام.

وتأتي واحدة من أهم المميزات في رقاقة كوالكوم Snapdragon X55 الجديدة، في دعم سرعة تحميل تصل إلى 7 جيجا بايت في الثانية، بينما جاء الإصدار السابق من رقاقة مودم X50 بميزة دعم تحميل حتى 5 جيجا بايت في الثانية فقط، أي أن الجيل الجديد يأتي بتحسينات في سرعة التحميل تصل إلى نسبة 40%.

أيضاً يأتي الجيل الثاني من رقاقات المودم بكفاءة أكبر في الإتصال اللاسلكي مع دعم هوائيات شبكات الجيل الخامس حتى تردد 6GHz، وهي ميزة تدعم إستهلاك أقل للطاقة في رقاقة المودم، كما تتوافق أيضاً مع التصميم صغير الحجم لmmWave antenna لخفض المساحة المستخدمة داخل الهواتف الذكية.

كوالكوم تؤكد أيضاً إلى أن تصميم رقاقة Snapdragon X55 يأتي ليدعم نطاق أكبر من الأجهزة يتخطى الهواتف الذكية ليشمل أجهزة أخرى مثل أجهزة الحاسب التي تدعم الإتصال بالشبكات إلى السيارات الذكية أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تعلن عن عن رقاقة مودم Snapdragon X55 5G ظهر على التقنية بلا حدود.