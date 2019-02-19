دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مجلس الوزراء يعتمد 7 قرارات جديدة خلال اجتماعه برئاسة الملك

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وأفاد وزير الخدمة المدنية، وزير الإعلام بالنيابة، سليمان بن عبدالله الحمدان، أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته القرارات التالية:

أولًا: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (33/ 9) ورقم (34/ 9) المؤرخين في 17/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهوريتي ليتوانيا وزامبيا. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

ثانيًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (27/ 8)، ورقم (28/ 8) المؤرخين في 12/ 4/ 1440هـ، ورقم (36/ 10)، ورقم (37/ 10) المؤرخين في 18/ 4/ 1440هـ، ورقم (40/ 11)، ورقم (41/ 11) المؤرخين في 19/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الآتية:

ـ البيئة والمياه والزراعة.

ـ الشباب.

ـ الخدمات والأسواق المالية.

ـ التعاون الجمركي والسوق المشتركة.

ـ الإسكان.

ـ القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.

خامسًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا: قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ بالنص الآتي: " يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة ".

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن محمد العلي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البحرية.

2 ـ ترقية المهندس/ سليمان بن إبراهيم بن سليمان العريفي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية المهندس/ فارس بن مياح بن شفق السرحاني إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 ـ ترقية منصور بن عبدالعزيز بن حمد العسكر إلى وظيفة (مدير عامّ التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

5 ـ ترقية المهندس/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله القفاري إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

6 ـ ترقية المهندس/ سعود بن عبدالعزيز بن سعود الزنيفير إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

7 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ أحمد بن عبدالله بن محمد آل فريان- عبدالله بن ناصر بن فائز الشريف.

ـ عبدالإله بن خدام بن صالح الفايز- حاتم بن عبدالعزيز بن عثمان إدريس.

ـ عبدالهادي بن محمد بن عطا جابر- خالد بن حمد بن محمد الخريجي.

ـ فهد بن سالم بن فيصل أبو ثنين- إياد بن غازي بن سليمان حكيم.

ـ عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان- فيصل بن غازي بن إسماعيل حفظي.

ـ علي بن غنام بن سالم الدوسري- عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.