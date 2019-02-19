البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

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وجاءت الخطوة الأردنية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ووضع سلاسل حديدية في باب الرحمة؛ وفق ما أوردته صحيفة "القدس".
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
وثمنت اللجنة، موقف الأردن الرسمي، ممثلاً بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تجاه قضية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وقالت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الغاصبة من ممارسات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية في المنطقة، ويساهم كذلك بخلق حالة من التطرف، وخطاب الكراهية، الذي يهدد الشعوب برمتها".
وأهابت اللجنة بكافة البرلمانات العربية والإسلامية والمحافل الإقليمية والدولية؛ لاتخاذ ما يلزم ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، سعيًا للحيلولة دون الآثار الخطيرة لتلك الممارسات العنصرية، ومواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مما يهدد الوضع القائم.
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