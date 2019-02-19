مسيرة على حدود غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

نظّمت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة) في غزة، الثلاثاء، مسيرة باتجاه الحدود البحرية للقطاع مع إسرائيل، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

وانطلق عشرات الفلسطينيين، باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع مع إسرائيل حاملين الأعلام الفلسطينية وفق مراسل الخليج 365.

كما ساند التظاهرة عدد من القوارب الصغيرة داخل المياه الفلسطينية على متنها عشرات المواطنين.

وقال خضر حبيب، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خلال كلمة ألقاها على شاطئ شمالي القطاع: "الجماهير المحتشدة اليوم في الحراك البحري لن تتخلى عن القدس وفلسطين".

وأضاف:" نؤكد أن مقاومتنا مستمرة حتى تعود الحقوق إلى أهلها ويعود شعبنا إلى الديار".

وتابع: "نقول للعدو (إسرائيل) أن سنواتكم وأيامكم معدودة على هذه الأرض وستعود فلسطين إلى حضنها العربي والإسلامي".

ولفت أن "التاريخ لن يرحم من حاصر وقطع رواتب شعبنا في قطاع غزة وهذه الأعمال لن توقف المقاومة ولن تسمح لصفقة القرن أن تمر".

و"صفقة القرن"، هي خطة سلام تعدها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تتضمن "إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل".

ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، وكذلك قرب الحدود البحرية (شمال)، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.