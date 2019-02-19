شرطة_دبي تكرم شرطيين لمساعدتهما سائق تاكسي تعطلت مركبته

صحيفة الخليج الالكترونية

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الرقيب سعيد عباد قاسم مثنى، والشرطي عبد اللطيف ضيف الله علي صالح، وذلك لمساعدتهما سائق تاكسي تعطلت مركبته اثناء تساقط الامطار.

وأشاد اللواء المري بجهود وانضباط والتزام كل من الرقيب والشرطي، مثمناً أداءهما المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، وسعيها الدائم في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم اللواء المري في نهاية اللقاء شهادة شكر وتقدير للرقيب سعيد عباد قاسم مثني، والشرطي عبد اللطيف ضيف الله علي صالح ، تقديراً لجهودهما، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

من جانبهما، تقدم المكرمان بجزيل الشكر للقائد العام لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامه بكل منتسبي شرطة دبي ومتابعة سعادته لعملهم ميدانياً، مؤكدان أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف لهما وحافز لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور.