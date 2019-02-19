شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يوجه نصائح لتفادي موجة الغبار: الخروج للضرورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّرت إدارة الدفاع المدني في الرياض من موجة الغبار التي تشهدها المنطقة، ودعت لتوخي الحيطة والحذر؛ نتيجة تأثر أجزاءٍ من المنطقة بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال مدني الرياض في بيان، “من أجل السلامة من الغبار يجب البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف إلا عند الضرورة حفاظاً على سلامة الجميع”.

مضيفاً: “يجب الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية، أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي”.

وأضاف: “ينبغي الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح؛ خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة”.

وتابع: “يجب تفقد وسائل السلامة وإجراءات الصيانة اللازمة لها؛ خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل”، مشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الطبية بشأن لزوم المرضى لمنازلهم، لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.