شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة، مشيرة إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية، فضلًا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى مساء الغد، بينما يبدأ نشاطها في نجران من مساء اليوم.

وأشارت إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق عسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة ابتداءً من مساء اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.