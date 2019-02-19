الكرملين: بوتين والعاهل السعودي مستعدان لمواصلة التعاون في الطاقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إلى اليمين" والعاهل السعودي الملك سلمان في موسكو

قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عبرا في مكالمة هاتفية عن دعمها لمواصلة التنسيق بشأن أسواق الطاقة العالمية.

أضاف الكرملين أن الرئيس بوتين والعاهل السعودي أشادا بالتعاون المشترك بين البلدين.

وقال الكرملين ”جرى التعبير عن موقف متبادل لمزيد من تعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الجوانب“.

واتفقت روسيا ومنتجون آخرون كبار للنفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاجهم للخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني بهدف تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية ودعم الأسعار.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الوزاري القادم بين أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا منتصف أبريل نيسان.