اكتشاف ثغرة خطيرة بـ"فيس تايم"

أثارت ثغرة خطيرة بخدمة "فيس تايم" قلق الكثير من الخبراء والمهتمين بالخصوصية، منذ عدة أسابيع، مما دفع أبل لوقف ميزة المكالمات الجماعية بالخدمة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندي، أعرب عدد من مستخدمي أجهزة أبل عن ضيقهم من عدم قدرتهم على التبديل من مكالمة FaceTime العادية إلى دردشة فيديو جماعية، حيث يبدو أن خيار إضافة أشخاص إلى المكالمات قد تم تعطيله.

ووفقا لموقع MacRumors فمستشاري أبل "الكبار" على علم بهذه المشكلة، ويفترض أن المهندسين يعملون بالفعل على إصلاحها، ويقترحون على المستخدمين بدء المكالمات الجماعية على FaceTime مع شخصين على الأقل.