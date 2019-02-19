شكرا لقرائتكم الحريري: لتلزيم مشاريع "سيدر" نتعهد بإصلاحات تضمن الشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 54 دقيقة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 19:26

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن "هناك الكثير من الاشخاص الأوادم والشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين في كل إدارات الدولة، الحمدلله. وكما ان واجبنا جميعا، وهدفنا جميعا، ان نغلق أبواب الفساد، واجبنا أيضاً ألا نظلم الموظفين الأوادم والأمناء الذين يفنون حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين، وألا يذهب "الصالح بعزا الطالح".



رعى الرئيس الحريري في السرايا الكبيرة، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، لإطلاق مشروع النُظم الإلكترونيّة الموحّدة لتصنيف المتعهّدين ومكاتب الدروس. حضره وزيرا الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والاتصالات محمد شقير، وعدد من النواب وأعضاء من نقابتيّ المهندسين في بيروت والشمال، ونقباء سابقين ومقاولين.

وألقى نقيب المقاولين اللبنانيين مارون الحلو كلمة قال فيها: "الانتظارات كبيرة خصوصا لجهة تنفيذ المشاريع التي حددها مؤتمر "سيدر". هذا المؤتمر يدفع عجلة النمو في البلد، وهو ما يمهد لاستقطاب الاستثمارات وتفعيلها. كما سيسمح مشروع النظم الالكترونية لتصنيف المتعهدين والمهندسين بتجنب الوقوع في فخّ الاستنسابية والمحسوبية. ويطبق المشروع معايير موحدة في كل الوزارات والمؤسسات والادارات العامة على جميع المتعهدين والاستشاريين ومن خلاله سيتم تنظيم فئات التصنيف وحصرها باثنتي عشرة فئة وست درجات واضحة لا تحمل اي التباس. فقد تم وضع معايير تقييم علمية متطورة لكل فئة من طالبي التصنيف وتم توسيع عناصر التقييم لتطال اوسع مروحة ممكنة".

واضاف: "بعد مرسوم التصنيف لا بد من إقرار دفتر الشروط والاحكام العامة القابع في إدراج مجلس النواب، وتطوير قانون المحاسبة العمومية وأصول المناقصات. فليس مسموحاً بعد اليوم ان يتساوى المقاولون الجديون الملتزمون بدفاتر الشروط والحريصون على نوعية تنفيذ مشاريعهم، مع الدخلاء على المهنة سواء عبر المحسوبيات او الضغوطات السياسية او غيرها. ولا شك في أن التصنيف المعتمد سيساعد كثيراً في هذا المجال. فلا يجوز مثلا ان يقوم مقاول واحد بكل الاعمال من طرقات وسدود وكهرباء وبنى تحتية ونفايات واتصالات ومواصلات. فالتصنيف يتيح التخصص اكثر ويسمح بتوسيع عدد العاملين في القطاع، كل بحسب خبراته وتخصصه ودرجة إمكاناته".

تابت: التصنيف العادل وتقليل المحسوبيّات

أما رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت فلفت الى ان نقابتنا تواجه اليوم مشاكل وتحديات كبيرة أبرزها: "العدد الكبير من الخرّيجين في جامعات الهندسة، في ظل تراجع كبير في سوق العمل الداخلي والخارجي. تراجع مساحات تراخيص البناء من 15 مليون م2 عام 2010 إلى 9 مليون م2 عام 2018 ما يؤدي الى تراجع المداخيل في النقابة ويعبّر تالياً عن تراجع التطوّر العمراني. ازدياد عدد المستفيدين من صندوق التقديمات والصندوق التقاعدي ما يؤدي الى ازدياد الضغط على مصاريف النقابة .عدم الالتزام بقوانين تراخيص البناء، والسماح للبلديات بإعطاء تراخيص عشوائية تدمّر البيئة وتتناقض مع أبسط قواعد الشروط الهندسية وقوانين السلامة العامة.الالتفاف على قوانين الالتزامات والتصنيفات والتخطيط المدني، ما يجعل العمل ضمن بيئة مشوّهة وغير علميّة. وعدم تفاعل مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني ولا سيما نقابة المهندسين في ما يخص مواضيع الإعمار والبيئة".

وقال: اليوم نشهد حدثاً يعطينا الأمل في أنه تم اتخاذ القرار بالبدء بالتفاعل مع النقابات واعتبارها شريكة أساسية في سياسات الدولة وأن التصنيف العادل سيؤدي الى تقليل المحسوبيّات وتأمين تكافؤ الفرص أمام الجميع لتستقيم حركة الإعمار مع معايير علمية هندسيّة. وإننا نأمل في أن تتكرّر هذه التجربة معنا أو مع باقي النقابات للنهوض بالبلد وإنقاذه من حال الانهيار والانتقال به من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي الذي يعيد بناء الوطن على أسس سليمة".

الحريري

أما الحريري فقال: "لقاؤنا اليوم هو بداية مشوار بإذن الله للنهوض بلبنان، باقتصاده وببناه التحتية، وبالخدمات الأساسية، وإصلاحات كلها ضمن برنامج الحكومة التي نالت ثقة واسعة من المجلس النيابي، وانطلقت بالتنفيذ. ومن الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها اللبنانيون جميعاً، هي الشفافية وإقفال باب السمسرات، المفترضة أو الحقيقية، في مناسبة تلزيم المشاريع".

واضاف: "إن ما سمعناه في مداخلات بعض النواب، ونسمعه يومياً في الإعلام، عن محاربة الفساد في الإدارة، ربما يعطي انطباعاً للرأي العام ان الإدارة كلها فاسدة وكلهم فاسدون. وهذا في الحقيقة خطأ وظلم. الخطوة التي نقوم بها اليوم، هي من خطوات الشفافية والمعايير التي تغلق باباً من هذه الأبواب. فطالما عملية تصنيف الشركات وتأهيلها للمشاركة في المشاريع، موزّعة على إدارات عديدة، وكل إدارة في استطاعتها ان تضع المعايير التي تجدها مناسبة، فإن باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأي العام يبقى مفتوحاً لجهة وجود عمليات خضعت للمحسوبيات أو السمسرات أو الرشاوى لا سمح الله. إن مذكرة التفاهم التي توقع اليوم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تهدف لإنشاء هيئة تصنيف موحّدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التي تملك صلاحيات تلزيم أشغال أو دراسات هندسية تتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين".

وزاد: "هذه خطوة تؤمّن الشفافية والرقابة الإلكترونية، والمساواة بين كل المتعهّدين ومكاتب الدراسات وتمنع أي تدخل في عملية التصنيف، وتوحّد التصنيف الرسمي في كل لبنان، وتضمن معايير الجودة في كل المشاريع. إنها خطوة إصلاحية، من أهم شروطها أيضاً انها تمنع ظهور الاحتكارات التي نجدها اخيراً بكثرة. إنها خطوة حقيقةً تأخّرت، وضعها الرئيس رفيق الحريري في مرسوم عام 2002 ولم تطبَّق ايضاً علماً ان مرسوم التصنيف المطبَّق حالياً صدر عام 1966، أي يعود الى 53 عاماً خلت، وهو لا يأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية والفنية والادارية والخبرات لتصنيف المتعهّدين".

واذ أكد الحريري"أننا سنتابع إقرار قانون دفتر الشروط الذي حوّله مجلس الوزراء عام 2007، إذ لا يعقل أننا لا نزال نعتمد دفتر شروط صدر عام 1944 أي منذ 74 عاماً"، توجه الى الحضور قائلا: "اليوم أتعهّد لكم بأن هذه الخطوة ستطبَّق. وهي خطوة إصلاحية من ضمن إصلاحات "سيدر" لتضمن كامل الشفافية والنزاهة في تلزيم كل مشاريع "سيدر" وكل مشاريع الدولة اللبنانية من اليوم فصاعداً. هذه هي الادارة التي يتعطش لها اللبنانيون، إدارة شفافة، ولا يشعر فيها المتعهّد بأن هناك استنسابية سياسية بين متعهّد وآخر. الآن بات هناك تصنيف يعتمد وليس وساطات. كانت لدينا اكبر شركات في السعودية، ومع ذلك لم يكن في استطاعتنا أن نعمل في كل القطاعات وكل المهندسين والمقاولين يعرفون ذل .

واضاف: "مبروك للدولة وللمهندسين وللمقاولين، ولكل اللبنانيين، هذه الخطوة الإصلاحية التي ننوي كحكومة وكرئاسة حكومة ان نتّبعها بخطوات إصلاحية بكل القطاعات والإدارات. أشكر كل القوى السياسية وكل النقابات. هذه الخطوة تؤكد أن في إمكاننا ان نقوم بالإصلاحات كما رأيتم وفي استطاعتنا ذلك عندما تكون لدينا النية، وأشكر كل مَن عمل بجهد للتوصل الى هذه المذكرة. كما أشكر كل الاحزاب السياسية على التعاون الذي نشهده حالياً، وهذا نجاح ليس لسعد الحريري فقط، بل لحكومة "إلى العمل" ولكل الفرقاء السياسيين فيها".

بعد ذلك جرى توقيع مذكرة التفاهم بين نقابتيّ المقاولين واتحاد المهندسين في حضور الحريري.