شكرا لقرائتكم بيونغيانغ ترى «منعطفاً تاريخياً» قبل قمة كيم - ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز - | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 22:28

أوردت صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم حزب العمال الشيوعي الحاكم في كوريا الشمالية أن الدولة الستالينية أمام «منعطف تاريخي مهم»، قبل قمة ثانية ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون في هانوي في 27 و28 الشهر الجاري.



وأضافت: «حان الوقت لنستعد ونتحرّك سريعاً للبحث عن هدف أكبر، في وقت نواجه هذه اللحظة الحاسمة. بلدنا يواجه منعطفاً تاريخياً مهماً». ودعت الكوريين الشماليين إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز اقتصاد بلادهم، معتبرة أنها تتحوّل «دولة اشتراكية قوية». وتابعت: «يجب تصنيع كل منتج لكي يشرق بلدنا».

وكان ترامب كتب في «تويتر» أخيراً أن كوريا الشمالية ستتحوّل «قوة اقتصادية عظيمة» بقيادة كيم. وأضاف أن الأخير «قد يُفاجئ بعضهم، لكنه لن يفاجئني لأنني بتّ أعرفه وأفهم في شكل تام القدرة التي يمتلكها».

كوريا الشمالية التي تمتلك الجزء الأكبر من الثروات المعدنية في شبه الجزيرة، كانت أغنى من الشطر الجنوبي. لكن عقوداً من سوء الإدارة، رافقها انهيار الاتحاد السوفياتي، أدت إلى فقرها. وحظّر مجلس الأمن عام 2017 الصادرات الرئيسة من الدولة الستالينية، لمنعها من الحصول على العملة الصعبة.

ويترقّب محللون هل ستعرض واشنطن على بيونغيانغ رفع عقوبات اقتصادية، في مقابل اتخاذها خطوات ملموسة لنزع أسلحتها النووية.

الى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر أن الولايات المتحدة عرقلت مساعي وكالة تابعة للأمم المتحدة، لتحسين الطيران المدني في كوريا الشمالية، في وقت تحاول بيونغيانغ إعادة فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات الخارجية.

وأدرج مصدر الخطوة في إطار أسلوب التفاوض لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية قبل قمة هانوي، اذ تسعى الولايات المتحدة الى الحصول على التزامات ملموسة من الدولة الستالينية للتخلّي عن برنامجيها النووي والصاروخي.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني تعمل مع بيونغيانغ لفتح مسار جوي جديد يمرّ عبر المجال الجوي للكوريتين. وتسيّر شركات الطيران رحلاتها الآن في مسارات غير مباشرة، لتحاشي كوريا الشمالية بسبب تهديد بإطلاق صواريخ غير معلنة.

وإذا اعتُبر المجال الجوي آمناً، يمكن شركات الطيران الدولية توفير الوقود والوقت على مسارات بين آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.