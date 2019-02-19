شكرا لقرائتكم مصر وإرلندا لترسيخ التعاون بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:24

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة محادثات موسعة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإرلندي سيمون كوفني في دبلن لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد بيان صحافي مشترك بين الجانبين، حرص مصر وإرلندا على ترسيخ أطر التعاون الثنائي بينهما، فضلاً عن رؤيتهما المشتركة حول أهمية التعاون بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وأولوياتها في هذا الشأن والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة الأفريقية، وتطوير البنية الصناعية والزراعية بما يعزز الأمن الغذائي، فضلاً عن دفع آفاق التعاون بين الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين.

وأشار البيان أيضاً إلى المصلحة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والعربية، لا سيما في إطار المشاركة الإرلندية المرتقبة في القمة العربية الأوروبية الأولى المقرر عقدها في شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن شكري أشاد خلال المحادثات بقوة وخصوصية علاقات التعاون والصداقة بين مصر وإرلندا، معرباً عن تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات جديدة وآفاق أرحب لتشمل المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك.

وقال حافظ إن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وضرورة الحفاظ على دورية عقد المشاورات السياسية بينهما، حيث عقدت الجولة الأخيرة في القاهرة عام 2016. كما استعرض الجانبان أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإرلندا، والتي شهدت ازدياداً ملحوظاً على مدار الأربعة أعوام الماضية، إذ شددا على أهمية الاستمرار في تطويرها حتى تعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية.

وفي هذا السياق، نوه شكري بفرص التعاون الواعدة في العديد من المجالات، مثل الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والألبان، واللحوم، أخذاً في الاعتبار المشاورات المكثفة الجارية مع الشركات الإرلندية المهتمة بدخول السوق المصرية الضخمة، وأن مصر تعد مدخلاً لسوق عربية وأفريقية عملاقة.

كما تطرق الاجتماع للتعاون في مجال الطيران، إذ أشار شكري إلى أهمية تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن، لا سيما أن مصر استعادت مكانتها كأحد أهم المقاصد للسياحة الأوروبية خلال عام 2018، فضلاً عن الدور الهام الذي تقوم به الجاليتان المصرية والإرلندية في الدولتين لمد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين.

من ناحية أخرى، تطرقت جلسة المحادثات إلى الأوضاع الإقليمية التي تهم الجانبين، وعلى رأسها تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، إذ استعرض شكري الرؤية المصرية في هذا الشأن، مشدداً على أهمية التوصل لتسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقاً لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، رحب كوفني بزيارة الوزير شكري إلى إرلندا، معرباً عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً الأهمية الفائقة التي توليها بلاده لتعميق وتوسيع التعاون والتشاور مع مصر على كافة الأصعدة، بما في ذلك المرتبطة بالمسائل التجارية والإقليمية والقنصلية، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.