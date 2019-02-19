شكرا لقرائتكم الصومال تسعى إلى تبديد التوتر مع كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مقديشو - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:01

وجهت الصومال رسالة تهدئة باتجاه كينيا مذكرة بـ»العلاقات القوية» التي تربط البلدين، غداة قرار الحكومة الكينية إستدعاء سفيرها في مقديشو للتشاور، بسبب الخلاف على منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.



وجاء في بيان للخارجية الصومالية: «تجمع شعبا الصومال وكينيا روابط ثقافية وتاريخية متينة لن يؤثر أي خلاف بينهما عليها». وكانت الحكومة الكينية أعلنت أخيراً في بيان استدعاء سفيرها في الصومال لاجراء «مشاورات عاجلة»، وطلبت من السفير الصومالي في كينيا العودة إلى مقديشو معربة عن إستعدادها للدفاع عن وحدة أراضي البلاد «بأي ثمن». وأكدت أنها تريد الاحتجاج على قرار الحكومة الصومالية إجراء مزاد لاختيار افضل عرض يقدم اليها لاستثمار آبار نفط وغاز في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين، خلال مؤتمر عقد في لندن في 7 الجاري.

وأخذت على مقديشو رغبتها في «إرضاء المصالح التجارية في الأراضي الأجنبية»، خصوصاً في بريطانيا والنرويج، وهو اتهام رفضته السلطات الصومالية. وقالت الخارجية الصومالية: «لا تقدم الصومال الآن ولا تنوي تقديم أي بئر في المنطقة البحرية المتنازع عليها قبل أن تحدد محكمة العدل الدولية الحدود البحرية بين البلدين».

وأضافت: «تنوي الحكومة الصومالية أن تؤكد للحكومة الكينية التزامها بعدم اتخاذ أي خطوة إحادية في المنطقة المتنازع عليها حتى يصدر قرار محكمة العدل الدولية، كما ترغب الصومال أيضاً في أن تؤكد لكينيا أنها ستحترم قرار المحكمة لدى صدوره».

وبدأت محكمة العدل الدولية الاستماع في أيلول (سبتمبر) 2016 في لاهاي إلى حجج الجانبين حول ترسيم حدودهما البحرية في المحيط الهندي. ويتنازع البلدان منطقة بحرية مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وسبق أن اعطت حكومة نيروبي 3 أذونات بالتنقيب عن النفط لشركة «ايني» الايطالية، ما اعترضت عليه مقديشو. وتؤكد كينيا أنها تمارس السيادة على المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1979.

وتؤكد نيروبي أيضاً أنها اتفقت عام 2009 مع مقديشو لتسوية الخلاف عبر التفاوض وليس التحكيم القضائي. وحاولت كينيا دفع محكمة العدل الدولية لإعلان عدم اختصاصها بهذا الملف.