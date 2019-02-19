شكرا لقرائتكم العراق: إحالة 11 وزيراً الى القضاء بتهم فساد خلال العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:01

أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن إحالة أكثر من ثلاثة آلاف متهم إلى القضاء بتهم فساد خلال العام الماضي، بينهم 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، واسترجاع نحو تريليون ونصف التريليون دينار عراقي كان مصيرها الهدر والفساد في العام نفسه.



وقال رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي: «إن عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ 11 وزيراً ومن بدرجته، صدر في حقهم 22 قراراً بالإحالة».

وأضاف أن «156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر في حقهم 224 قراراً بالإحالة»، مشيراً إلى أن «هيئة النزاهة نفذت 441 عملية ضبط»، لافتاً إلى ان «عدد المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك العمليات بلغ 464 متهماً».

وأكد رئيس هيئة النزاهة أن «مجموع الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقف هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها 1.669.085.047.718 تريليون دينار عراقي».

وأضاف: «إن عدد المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيئة بلغ 2736 مشروعاً، بلغت قيمتها 16.455.290.348.823 تريليون دينار عراقي، و16.227.930.298 بليون دولار أميركي».

وأشار جعفر إلى أن «عدد المشاريع المتلكئة التي فتحت فيها قضايا جزائية بلغ 644 مشروعاً، بلغت قيمتها 5.486.303.401.793 تريليون دينار عراقي، و6.546.142.288 بليون دولار أميركي».

إلى ذلك، قال النائب عن لجنة النزاهة يوسف الكلابي ان اتفاقاً جرى بعد اجتماع لجنة النزاهة، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقديم طلب لاستضافة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في جلسة برلمانية لوضع آلية دستورية وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد.

وأضاف ان الطلب المقدم الى رئيس البرلمان، تضمن ان تكون هذه الجلسة هي الاولى في الفصل التشريعي المقبل، تزامناً مع توجيهات المرجعية الدينية التي قدمت خريطة طريق للسياسيين في ما يتعلق بمكافحة ومحاربة الفساد.

وأوضح الكلابي أن «الفساد بات الآفة الأولى التي تضرب المجتمع والمؤسسات، بعد زوال الإرهاب، لذا فإن الجهود يجب ان تتكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر جسد المجتمع».