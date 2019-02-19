شكرا لقرائتكم عريضة لمساءلة روحاني ... ومحاكمة شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ 17 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 00:44

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي حكومة الرئيس حسن روحاني من «مكر» الأوروبيين، معتبراً أن بعضهم «يحاول نقل ضعفه إلى الشعب».



جاء ذلك بعدما وقّع 14 نائباً عريضة لمساءلة روحاني، فيما يُحاكَم شقيقه حسين فريدون الشهر المقبل في اتهامات بفساد.

وفعّل الاتحاد الأوروبي آلية مالية لتسهيل التعامل التجاري بغير الدولار مع إيران، في محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بعدما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. لكن ديبلوماسيين أوروبيين يُرجّحون أن تُستخدم الآلية في التعامل التجاري الذي تسمح به الولايات المتحدة، مثل الأغذية والإمدادات الإنسانية. كما أن شركات أوروبية تخلّت عن خطط للاستثمار مجدداً في إيران.

وأوصى خامنئي المسؤولين بـ«الفصل بين الصديق والعدو»، قائلاً: «عليكم أن تعرفوا العدو جيداً وتحذروا مكره وخداعه. يكشّر العدو أحياناً عن أنيابه، وأحياناً يلوّح بقبضته وأحياناً يبتسم. كل هذه الأساليب واحدة، حتى أن عداءً وراء ابتسامتهم».

وأضاف: «موقف الأميركيين واضح ومعروف، لأنهم يجهرون بمعاداتنا، ولكن يجب الحذر من الأوروبيين لأنهم يتعاملون بخداع ومكر. أنا لا أملي على المسؤولين ما يجب أن يفعلوا، لكنني أنصحهم بالحذر، لئلا ينخدعوا من (الأميركيين) ويسبّبوا مشكلات للبلاد». وشكا من أن «بعضهم بات ضعيفاً ويعتقد بأن الثورة (الإيرانية) باتت ضعيفة ويحاول نقل ضعفه إلى الشعب». ولفت إلى إن شعار «الموت لأميركا» يعني «الموت للهيمنة والتآمر والاعتداء على حقوق الشعوب»، متحدثاً عن «فشل مؤتمر وارسو» الذي عُقد الأسبوع الماضي.

في السياق ذاته، شكا الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي من أن بلاده «لم ترَ النجاح المطلوب في عملية تسجيل الآلية المالية الأوروبية»، معتبراً أنها «تتم ببطء شديد». وتابع: «أبلغنا أوروبا بوضوح أن صبر شعبنا وحكومتنا سينفد، وأن من الضروري تسريع هذا الأمر». أما روحاني فرأى أن طهران «تواجه اختباراً تاريخياً، لا يقلّ أهمية عن اختبار الحرب المفروضة (مع العراق)، وعلينا تجاوزه بجدارة». لكن النائب الأصولي مجتبى ذو النور جمع تواقيع 14 من زملائه لمساءلة الرئيس الإيراني، في شأن 14 محوراً، بينها «سوء الإدارة في مراقبة سوق العملة الأجنبية، والإضرار بالمصالح الوطنية وفشل التحكّم في أسعار السلع».

في الوقت ذاته، أعلن الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي أن الجلسة الأولى لمحاكمة حسين فريدون، شقيق روحاني، ستُعقد في 9 آذار (مارس) المقبل، بعد صدور قرار اتهامي في حقه، علماً انه مُتهم بفساد مالي.