شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يصل الهند فى ثانى محطة ضمن جولته الاسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" فى ثاني محطة ضمن جولة آسيوية . وكان "بن سلمان" قد أجرى زيارة ناجحة لباكستان التقى خلالها برئيس الوزراء عمران خان ووقع 8 اتفاقيات فى مجال الطاقة والصناعة .

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