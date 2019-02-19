ماذا تضمنت رسالة وزير خارجية بريطانيا إلى نظيره الألماني بشأن السعودية

وقالت المجلة إن الوزير جيريمي هنت قال في الرسالة "أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي".

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وقال هنت إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية مثل المقاتلة تايفون أو المقاتلة تورنيدو، حيث يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين.

وكان مسؤول في شركة "إيرباص" قال إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح عن السعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون إلى الرياض.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف وكالة "رويترز" عن هويته، أن "قرار ألمانيا قد يؤجل أيضا صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكري (A400M).

ومطلع العام الماضي أعلنت الحكومة الألمانية وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفي مقدمتها السعودية التي تقود تحالفا عسكريا هناك.

وفي نوفمبر 2017، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، في إفادة للبرلمان، أن برلين أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي، في الربع الثالث من 2017، تقدَّر قيمتها بـ 871 مليون يورو.