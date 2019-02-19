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وما جعل الممثلة حنان شوقي تنتقد الفيديوهات الفاضحة، هو تصريح شيما الحاج، التي صرحت بأن "كل فنانة ترغب الشهرة لابد وأن تجمعها علاقة مع المخرج".
وتابعت "هي تربية في النهاية، والفن لو جاء بهذه الطريقة فـ (ملعون) أبو الفن".
وأشارت شوقي إلى أنها التقت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من الفنانين المحترمين، منهم فريد شوقي، وكمال الشناوي، وصلاح السعدني، والكاتب أسامة أنور عكاشة، والفنان يحيي الفخراني.
وأوضحت قائلة: "عملت مع كبار النجوم في الوطن العربي، وكانوا يطلبونني لأنني فنانة"، مشددة على أن الفن بعيد كل البعد عن تصريح شيما الحاج، لأنه أرقى من كل ذلك".
وردا على سؤال حول تعرضها في بداية مشوارها الفني لمثل هذه المساومات، ردت: "الوقت الذي ظهرت فيه لم يكن فيه إنسان بهذه الفجاجة، لم أقم طوال مسيرتي الفنية فني بتصغير فني ولكني أحترم إنسانيتي".
ووجهت حنان شوقي رسالة للمخرج خالد يوسف قائلة: "اتقي الله في يوم من الأيام ستقابل ربا كريما".
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.
وتم القبض حتى الآن على كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترف الثنائي منى فاروق وشيما الحاج أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "الفيديو الفاضح"... فنانة مصرية شهيرة تفتح النار على خالد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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