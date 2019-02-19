قطر ترفض طلبا إسرائيليا

وكتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن مبارك الخيارين، رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، ورئيس الاتحاد القطري، رفض الطلب الإسرائيلي المتكرر مشاركة دول عربية وخليجية في "بطولة السلام" المنعقدة في إسرائيل.

وأوضح شمعون آران، مراسل هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، أن الخيارين رفض طلبا إسرائيليا يتعلق بمشاركة دول عربية وخليجية في "بطولة السلام" المنعقدة في إسرائيل.

وأورد آران مراسل القناة العبرية أن مبارك الخيارين أفشل عقد "بطولة السلام" للسنوكر، التي كان مقررا أن يشارك فيها دول عربية وخليجية في إسرائيل، قائلا: "خيارين رفض تعميم دعوة إسرائيل على الدول العربية".

وكان أران قد كتب في تغريدته متهما الخيارين في إفشال البطولة الدولية التي أقيمت في بلاده، وتحديدا في مدينة إيلات، حيث قال: "اتحاد السنوكر الاسرائيلي يتهم مبارك الخيارين بإفشال عقد بطولة السلام للسنوكر، باشتراك دول عربية وخليجية في إسرائيل، بموازاة عقد بطولة أوروبا للسنوكر التي بدأت أمس، في إيلات. خيارين رفض تعميم دعوة إسرائيل على الدول العربية".

ويشار إلى أن مصر والأردن رفضتا الاشتراك في بطولة "السلام" للسنوكر (البلياردو)، المقامة في إسرائيل.

وسبق أن نشر آران نفسه تغريدة سابقة تتعلق برفض الدولتين مشاركتهما في البطولة في إسرائيل.