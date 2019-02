سلاح بحوزة "حزب الله" يثير القلق الإسرائيلي

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا" أن لدى "حزب الله" اللبناني سلاح دقيق يمكن أن يسبب القلق لدى الجيش الإسرائيلي، ممثلا في صواريخ دقيقة، يبلغ عددها ما بين 90-250 صاروخا، ورغم أنه ليس بالكثير للحزب اللبناني، لكنه من الممكن أن يتسبب في إثارة القلاقل لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP