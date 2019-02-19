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في حديث خاص لناصر الكعبي، الناطق باسم نقابة المعلميين العراقية لراديو "سبوتنيك" قال "إن نسبة المشاركة فى إضراب المعلمين فى عموم محافظات العراق فاق 90 %".
© REUTERS / Stringer
وأضاف أنه تم استلام مطالب المعلمين من قبل مجلس الوزراء وهناك لقاء مرتقب مع مكتبه خلال اليومين المقبلين لمناقشة المطالب، ومن ثم العودة إلى المجلس المركزى الذى سيقرر الموافقة على ما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء، بعد النظر لمطالب المعلمين التي بلغت 32 مطلبا وأهمها بناء المدارس وتدريب وتطوير المعلمين وإعطائهم حقوقهم من حوافز وسكن وإخراج وزارة التربية من المحاصصة السياسية.
ولفت الكعبى إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين فقد يذهبون إلى الإضراب الشامل.
وأشار إلى أنه بالرغم من احترام السلطات لحقوق الإنسان والحريات إلا أنه يطالب رئيس مجلس الوزراء بانتزاع حقوق الشعب من الكتل السياسية التى توزع الموازنات حسب رغباتها، منتقدا الميزانية المخصصة للتربية والتعليم التى لا تكفى لسد العجز الحاصل فى وزارة التربية وحاجتها إلى النهوض بهذا القطاع الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين العراقية: ربما نلجأ لإضراب شامل إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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