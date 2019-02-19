اليمن تستنكر احتجاز #مليشيا_الحوثي لـ 28 شاحنة إغاثة بـ #إب

الخليج - واس

استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني – رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لـ 28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في المدخل الشرقي لمحافظة “إب” اليمنية، منها 13 شاحنة قادمة من محافظة عدن وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات “الحديدة، حجة، المحويت، ريمه، صعدة، وتعز”.

وطالب الوزير “فتح” منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوطات اللازمة للإفراج عن تلك الشاحنات، وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران يومياً بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ودعا “فتح” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إلى إدانة هذه الأعمال والرفع بتقارير إلى مجلس الأمن بهذا الشأن وممارسة كافة الضغوط الكفيلة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم تكرارها وعدم الصمت أمام ما تقوم به المليشيا وتصنيف مليشيا الحوثي كأكبر منتهك للأعمال الإنسانية.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يقف بجدية وحزم أمام الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق المساعدات الإغاثية.

وأكد أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية والتصرف العاجل والسريع إزائها .