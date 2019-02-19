شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مؤشر للحد من هدر الغذاء بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي يوم الأربعاء ١٥ من جمادى الآخرة الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٩م مؤشر الأساس للفقد والهدر في الغذاء بالمملكة العربية السعودية أولى مخرجات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (أحد) مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والذي تنفذه المؤسسة العامة للحبوب.

وبين محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس بأن هذا البرنامج أنطلق بدراسة شاملة لجميع مناطق المملكة شملت أكثر من ٣٥ مدينة ومحافظة بلغ عدد العينات المرصودة ما يزيد عن ٥٠ ألف عينة استخدمت فيها المنهجيات العلمية في رصد الفقد والهدر لتقيس وبشكل دقيق مدى الفاقد من الطعام والمهدور منه في سلسلة الإمداد الغذائية الجدير بالذكر أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها كشمولية وكمنهجية علمية تدعى منهجية الأثر Methodology of Impact تعتمد من خلالها على ثلاثة أبعاد قانوني واجتماعي وشرعي.

وأضاف المهندس أحمد الفارس أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان تولي البيئة والغذاء الأهمية البالغة حيث نصت رؤية المملكة ٢٠٣٠ على هذه المستهدفات للوصول لوطن طموح يحافظ على مقدراته ومن هنا أتى توجيه معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي لانطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة تحقيقا لمشاريع الرؤية وتحقيقا لتطلعات القيادة.