فيديو| بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات البلدية التركية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تستعد الدولة التركية لإجراء واحدة من الانتخابات الهامة "البلديات"، وسط تحالفات سياسية ربما تغير المشهد داخل العاصمة أنقرة.

وتُشكل الانتخابات المحلية التركية المزمع عقدها في مارس المقبل أهمية خاصة في ظل رغبة المعارضة التركية في العودة إلى المشهد الانتخابي، مقابل إرادة التحالف الحاكم في استكمال خططه السياسية والاقتصادية.

أيضا، تتمثل أهمية الانتخابات الحالية في أنها ستعقبها فترة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام دون خوض انتخابات في تركيا، وهي انعكاسات استقرار ستعطي مؤشرات إيجابية مهمة بالنسبة للاقتصاد وخاصة الاستثمار الأجنبي.

وتعقد الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

وتُعد تلك الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.

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