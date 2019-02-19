توقفت أداة وخدمة Microsoft Teams بشكل مفاجئ يوم أمس لمدة وصلت نحو 4 ساعات، لكن شركة مايكروسوفت أعادتها للعمل بعد الانقطاع الذي أثر بشكل كبير على أصحاب الأعمال المشتركين في خدمات مايكروسوفت السحابية، كون هذه الخدمة هي الأداة الرئيسية للتواصل بين فرق العمل.
وتعتبر خدمة Microsoft Teams مشابهة من حيث عملها لخدمات إدارة الأعمال مثل Slack، وتستخدمها شركة مايكروسوفت كأداة رئيسية للتواصل بين فرق العمل عبر خدمات Office 365 وذلك كبديل أفضل لخدمة سكايب للأعمال السابقة.
وكانت مايكروسوفت قد أكدت وجود خلل في الاتصال لدى عدد من المستخدمين لكنها في نفس الوقت لم تعلن عن أي من أسباب التوقف المفاجئ لها وفقًا لما نشره موقع The Verge من رد متحدث باسم الشركة.
التدوينة خدمة Microsoft Teams توقفت بشكل مفاجئ لأربع ساعات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.