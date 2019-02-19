دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تبدأ في إجراء إختبارات على رقاقة QM215 لهواتف Android Go ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد كوالكوم لإطلاق رقاقة QM215 الجديدة التي تستهدف بها الإصدارات المنخفضة التكلفة من الهواتف الذكية، والتي من بينها هواتف Android Go.

بدأت شركة كوالكوم مؤخراً في إجراء إختبارات على رقاقة معالج QM215 وهي واحدة من سلسة رقاقات Snapdragon، حيث من المتوقع أن تنطلق إلى الأسواق وفي الهواتف الذكية بعنوان Qualcomm Mobile 215، كما تأتي هذه الرقاقة في نفس الفئة لرقاقتي Snapdragon 410 و425 أيضاً.

ومن المقرر أن تأتي رقاقة QM215 بأربعة من الأنوية مثل أنوية Cortex-A53 على سبيل المثال، لتقدم سرعة 1.3 GHz، مع كرت شاشة بسرعة 650 MHz، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تقنية تصنيع الرقاقة، وما إذا كانت ستتميز بدقة تصنيع 28 نانومتر مثل رقاقتي Snapdragon 410 و425، أو أنها ستأتي بدقة تصنيع جديدة.

وقد بدأت بالفعل كوالكوم في إختبار تصميم النموذج الأول المرجعي للرقاقة الذي يأتي بذاكرة 1 أو 2 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR3، مع سعة تخزين من 8 إلى 16 جيجا بايت، ومن المرجح أن تكون التجربة الأولى للرقاقة في أحد هواتف Android Go المقدمة من هواوي، والمميز بشاشة بدقة 720 بيكسل، مع مستشعر للبصمة.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تبدأ في إجراء إختبارات على رقاقة QM215 لهواتف Android Go ظهر على التقنية بلا حدود.