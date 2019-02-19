دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تدعو مستخدميها للتمتع بهذه الخدمة مجانًا لمدة شهر

يعمل مسؤولو شركة آبل الأمريكية على الترويج لخدمتهم Apple Music؛ حيث يُمكن لمستخدميها دعوة أصدقائهم للتمتع بخدماتها لمدة شهر مجانًا.

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ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إرسال شركة آبل تنبيهات على هواتف مشتركي خدمة Apple Music السابقين تدعوهم عبرها على الحصول على ثلاثة أشهر مجانية وتجربة الخدمة مرة أخرى.

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وليس هذا فحسب فتُشير تقارير صحفية إلى أن شركة آبل قدمت عروضًا بالمزيد من الأشهر المجانية لأولئك الذين قد يكونوا أو ربما لم يجربوا خدمة بث الموسيقى الخاصة بهم، بخلاف إمكانية انضمام الطلاب المسجلين في الجامعات والكليات المانحة للدرجة العلمية إلى Apple Music والاستمتاع بخصم على السعر الشهري.المزيد:

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