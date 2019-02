دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعقد مؤتمر في 26 من مارس للكشف عن هواتف P30 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن موعد مؤتمرها القادم في 26 من مارس، والمقرر عقده في باريس للكشف رسمياً عن سلسة هواتف P30 الجديدة.

تتخطى هواوي هذا العام أيضاً الإعلان عن هواتفها المميزة في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد قبل نهاية هذا الشهر في برشلونة، لتعقد مؤتمرها الخاص في بارس في 26 من شهر مارس المقبل، حيث تقدم الإصدارات المميزة من هواتف P30 و P30 Pro.

وقد أكدت هواوي على موعد مؤتمرها القادم في تغريدة نشرت مؤخراً على تويتر مع إعلان تشويقي يكشف عن موعد المؤتمر في باريس، كما يأتي إعلان تشويقي أخر من خلال مقطع فيديو لمعالم باريس التي ألتقطتها عدسات كاميرة هواتف P30 مع ميزة تكبير بصري متطورة.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile)