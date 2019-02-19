شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قواتنا ستغادر العراق حال طلبت الحكومة ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوى هود أن تواجد القوات الأمريكية فى العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وإنها ستغادر بغداد فى حال طلبت العراق ذلك.

وأضاف هود- فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن القوات العراقية ليست جاهزة حتى الآن لحفظ الأمن إلا بمساعدة القوات الأجنبية، موضحا أن عدد القوات يصل إلى نحو 5200 جندى يتم تغييرهم أسبوعيا.

وأوضح أنه لا توجد قواعد أمريكية فى العراق بل يتواجد مدربون ومستشارون، مشيرا إلى أن هناك تضليلا إعلاميا متعمدا يدعى وجود تحركات عسكرية أمريكية ونشر الآلاف من القوات فى العراق.

وأشار هود إلى أن جميع هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، وأغلب ما نشر من صور تعود لعام 2006.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، فى وقت سابق، عن نيته فى إبقاء قوات بلاده فى العراق، والهدف من ذلك هو مراقبة إيران.