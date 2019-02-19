شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الإماراتية توقع عقودا دفاعية بقيمة 140.17 مليون دولار مع شركات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد الحسانى المتحدث الرسمى لمعرض "آيدكس" العسكرى فى أبوظبى إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت خلال المعرض عقودا دفاعية قيمتها 514.8 مليون درهم إماراتى (140.17 مليون دولار) مع شركات دولية اليوم الثلاثاء. وأضاف متحدث آخر أن الإمارات وقعت عقودا قيمتها 4.3 مليار درهم إماراتى مع شركات محلية.

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