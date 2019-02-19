ولي عهد أبو ظبي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وقال كيوم، اليوم الثلاثاء، إن الشيخ محمد سيصل إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وخلال الاجتماع، سيخطط الجانبان مراجعة تطورات "المشاركة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين التي تم تشكيلها خلال زيارة الرئيس مون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2018، واعتماد بيان مشترك بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي، بحسب موقع الإذاعة الكورية.

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وتسعى سيئول وأبو ظبي إلى توسيع التعاون في الصناعات الجديدة، بما في ذلك أشباه الموصلات وتقنيات الجيل الخامس، فضلا عن الدفاع والزراعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يعيد مون تأكيد دعم أبو ظبي لجهود سيئول لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومناقشة السبل التي يمكن أن يعمل بها الجانبان لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعام.

الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من عام 2018، أصبحت الإمارات الوجهة الأكبر عالميا لشركات البناء الكورية، وكذلك أكبر مستورد للسلع الكورية في الشرق الأوسط.

وكان لي جيه يونغ، نائب رئيس شركة "سامسونغ" الكورية للإلكترونيات يوم الاثنين الماضي بزيارة إلى ولي عهد أبوظبي. وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة لي جيه يونغ في القمة العالمية للحكومات لعام 2019 التي أقيمت في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من يوم العاشر وحتى الثاني عشر من فبراير/شباط الجاري.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانيات وفرص التعاون بين شركة "سام سونغ" الكورية ونظيراتها الإماراتية من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية بما يدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارات العربية المتحدة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها خدمة الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم "5 جي"، وإنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة.