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وأضاف جباري في تصريحاته لراديو "سبوتنيك"، أن اختيار النائبة فالا فريد من الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء بشكل مؤقت حتى يتم تشكيل حكومة للإقليم، وبعدها يمكن أن تكلف الحكومة شخص من حزب الاتحاد الوطني برئاسة البرلمان الجديد.
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وكشف المسؤول أن إقليم كردستان يسعى لتجاوز الأزمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الفيدرالية في بغداد، واضعا في صدارة أولوياته التفاوض بشأن قضايا مهمة مثل وجود الحشد الشعبي في جنوب العراق، والتنسيق بين الجيش والبيشمرجة، وتقسيم النفط والاستحقاقات الدستورية للإقليم.
وتوقع المسؤول تشكيل الحكومة الكردية خلال أيام، مشيرا إلى استقرار أوضاع القيادات في كركوك، ووجود أطر قانونية وتشريعات معروفة للجميع في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر دندار جباري: رئاسة برلمان إقليم كردستان ما زالت من نصيب حزب الاتحاد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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