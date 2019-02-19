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أبو ظبي- سبوتنيك. وقال الحساني، في تصريح صحفي، إن "قيمة العقود الداخلية والخارجية التي أبرمتها وزارة الدفاع الإماراتية لليوم الثالث بلغت 514872 درهما".
كما أشار المتحدث إلى أن "الوزارة تعاقدت مع شركة "جوينت ستوك" الروسية لشراء ذخائر للناقلة المدرعة "بي أم بي 3" بمبلغ 57 مليون و900 ألف درهم، أي نحو 15.5 مليون دولار".
وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الإماراتية تبرم عقودا دولية بنحو 140مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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