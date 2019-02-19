وزير بريطاني يزور الرياض لبحث تطورات الأزمة اليمنية

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

يزور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء؛ من أجل بحث تطورات الأزمة اليمنية مع الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقالت السفارة البريطانية باليمن في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الوزير بيرت سيلتقي الرئيس هادي ووزير خارجيته خالد اليماني".

وأضافت أنه "سيبحث معهما تطورات الأوضاع في اليمن"، دون التطرق لتفاصيل أخرى عن الزيارة.

والإثنين، شدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بمحافظة الحديدة، بشكل سريع.

وفي اليوم ذاته، أفاد مصدر أممي بأن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي حول الحديدة يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف.

وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، للأناضول، أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لاتمام عملية انسحاب القوات المذكورة.

وخلال الشهرين الماضيين لم تتوصل الأمم المتحدة إلى أي تقدم في ملف الحديدة، وظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هشاَ رغم دخوله حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعزا مراقبون في أحاديث سابقة للأناضول فشل الأمم المتحدة في تطبيق الاتفاق إلى التباين بين الطرفين حول تفسير عدد من بنوده، مثل هوية السلطة المحلية التي ستدير المدينة بعد انسحاب الطرفين.

ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.