مساعدات غذائية تركية لأكثر من ألف أسرة يمنية

إسطنبول/ علي أبو بكر توكجان/ الخليج 365

وزعت جمعية إنسانية تركية، مساعدات غذائية شملت ألف و90 أسرة محتاجة في اليمن.

وقال "اتحاد الجمعيات التي تولي قيمة للإنسان"، في بيان، إنه أطلق، في وقت سابق، حملة مساعدات إنسانية عاجلة، لآلاف المحتاجين في اليمن، الذي يعاني من أزمة إنسانية حقيقية جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات.

وأضاف البيان، أن فرق الاتحاد وزّعت مواد غذائية على المحتاجين في مدينة مأرب (شرق)، تضمنت الزيت النباتي والسكر والأرز والدقيق.

ووفق المصدر نفسه، فإن عدد سكان مأرب وصل إلى حدود 3 مليون شخص، جراء النزوح الكبير إليها عقب اندلاع الحرب بالبلاد.

وأشار البيان، إلى أن معظم النازحين إلى مدينة مأرب، يعانون أوضاعا معيشية صعبة، ويسكنون خياما نُصبت بشكل عشوائي.

وفي مرحلة أولى، وزع الاتحاد مساعدات غذائية ساهم بها متبرعون أتراك، إلى 200 أسرة يمنية محتاجة في مدينة حضرموت (شرق) أيضا.

وفي مرحلة ثانية، قام الاتحاد بتوزيع المؤن الغذائية المكونة من الزيت والسكر والأرز والطحين، على 270 أسرة في مأرب.

وفي مرحلة ثالثة، وزع مساعداته الإنسانية العاجلة لـ 620 أسرة في اليمن.

وتنفذ تركيا، عبر هيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ مارس/آذار 2015، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.

ويزيد من تعقيد هذا النزاع أنه له امتدادات إقليمية، إذ يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.