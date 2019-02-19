- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية) رقم (21) للعام 1440هـ .
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر – توظيف) على الرابط.
وطالبت جميع المقبولين الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالمتطلبات التالية: إحضار الهوية الوطنية، الحلاقة رقم صفر، عدم إحضار جوال أو مبلغ مادي، الحضور بلبس رياضة بنطلون ازرق وقميص أبيض كم طويل (فانيله) وقبوع أبيض وجزمة رياضة اللون ابيض.
كما طالبت بإحضار أدوات نظافة شخصية مع ملابس داخلية، وأربعه قمصان رياضية بيضاء (فانيله)، و4 بناطيل اللون أزرق، و4 قبوع أبيض، وحذائين رياضيين اللون أبيض، واثنين فوطة (منشفة) اللون أزرق، وبجامة نوم عدد اثنين اللون بيج، وشنطة ظهر اللون أسود، وملف أخضر يحتوي على صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وأربع صور 4 x 6 مكشوف الرأس، ولوحة اسم رباعي خياطة على القميص الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.