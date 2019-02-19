شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا وإنشاء دويلة شرق الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا وإنشاء دويلة شرق الفرات.

وأضاف لافروف- فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)-: "أن مهمة استعادة السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا التى وقع عليها المجتمع الدولى برمته بما فى ذلك الولايات المتحدة، كانت فى الواقع بالنسبة للولايات المتحدة مجرد مناورة لإبعاد الأنظار".

وتابع قائلا: "إن الولايات المتحدة تستثمر بنشاط لتحقيق هذا الهدف بما فى ذلك إجبار حلفائها على دفع ثمن بناء هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية".. منوها بأن الولايات المتحدة تمنع حلفاءها من الاستثمار فى إعادة بناء البنية التحتية فى بقية أنحاء سوريا، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.