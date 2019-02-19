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© Sputnik . Mikhael Klimentyev
وأضاف العذاري خلال حضوره مؤتمر الشرق الأوسط منتدى "فالداي" الدولي: "بشكل عام لدينا تعاون عسكري جيد مع روسيا، ولم تجرى مفاوضات حول مسألة تزويد العراق بمنظومة "إس-400"، يمكن مناقشة الموضوع في حال اتخذت الحكومة العراقية قرارا بهذا الشأن".
وتمتلك روسيا أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، يستطيع رصد أهدافه وإسقاطها في مدى يتراوح بين 40 إلى 400 كم، وتنطلق صواريخه بسرعة 15 ضعف سرعة الصوت، وتسعى عدة دول عربية أن تحمي سماءها بتلك الصواريخ.
وتستطيع صواريخ "إس — 400" إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير العراقي لدى موسكو يعلق حول إمكانية حصول بلاده على منظومة "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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